Nya matbutiken i Gullringen drabbad av stölder: "Släpp inte in okända"

Nu i vintras öppnade Matringen, Gullringens nya matbutik, och redan nu har man fått problem med stölder. Det skriver livsmedelsbutiken själva på sina sociala medier.

Det var alldeles nyligen som Matringen öppnade i Gullringen och ordnade en livsmedelsbutik i samhället igen. Nu har man dock fått bekymmer med folk som stjäl.

"Ökad uppmärksamhet vid entrén. Vi har tyvärr haft problem med stölder hos Matringen. För att vi ska kunna hålla våra lokaler trygga och säkra behöver vi hjälpas åt", skriver Matringen.

Man ber nu ärliga personer att tänka på flera saker.

"Släpp inte in okända. Öppna inte dörren för personer som du inte känner igen eller som inte kan legitimera sig. Var uppmärksam. Om du ser något misstänksamt, säg till oss direkt. Stäng dörren. Se till att dörren går i ordentligt efter att du gått in eller ut", skriver man.

Man ska veta vem brottslingen är.

"Vi vet vem tjuven är och har agerat, men denna person har under kvällen tagit sig in i butiken ändå. Tack för att du hjälper oss att skapa en trygg miljö för alla", skriver man vidare.