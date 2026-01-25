FLERA PERSONER I BRÅK I INATT – AMBULANS TILLKALLADES

Fyra personer ska ha hamnat i bråk på Brunnsgatan i Västervik i natt. Flera anmälningar är nu upprättade.

Det ska röra sig om två kvinnor och två män. Samtliga är i 20-årsåldern.

– Flera ringer in om detta till polisen och att det är flera personer som slåss. Först är det oklart hur många för oss, säger Leif Fransson, presstalesperson vid polisen.

Totalt fyra anmälningar om misshandel är upprättade. Samtliga är både misstänkta och målsägande.

– Bakgrunden vet jag inte, men det är en del alkohol inblandat. Det här får man reda ut i efterhand.

Ambulans tillkallades.

– Men det är oklart om någon behövde det. Det var väldigt stökigt och rörigt på platsen, så jag vet inte graden av allvarliga skador.

Ingen person frihetsberöverades. I övrigt rapporterar polisen om en lugn natt i norra länet.