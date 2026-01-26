Svårt utredningsläge när mamma och barn var nära att bli påkörda

En mamma och hennes son var nära att bli påkörda av en sladdande bil i Vimmerby på fredagseftermiddagen. Enligt polisen blir det svårt att reda ut vem det var som satt bakom ratten.

Vår tidning berättade i fredags om en otäck händelse i Vimmerby där en bil sladdade upp på gångbanan vid korsningen Prästgårdsgatan/Vimmerbyallén och nästan körde på två gångtrafikanter. Händelsen inträffade vid 14-tiden i fredags.

”Bilen sladdade fram och tillbaka över båda körfälten för att sedan tappa fästet och med bredställ rakt upp på gångbanan där vi promenerar och det var bara ren tur att det var en lyktstolpe mellan oss och bilen", skrev kvinnan till Dagens Vimmerby.

Det ledde till en polisanmälan om vårdslöshet i trafik. Kvinnan uppger att det var två killar som färdades i bilen, som inte stannade utan körde vidare därifrån.

– Tyvärr fick vi inget fullständigt registreringsnummer från målsägande så det blir svårt att säga vem det var som gjorde detta, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.