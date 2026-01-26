26 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Bilist misstänks ha kört påverkad och haft narkotika i bilen

Foto: Bildbyrån

Bilist misstänks ha kört påverkad och haft narkotika i bilen

KRIM 26 januari 2026 15.00

En man i 40-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun misstänks för drograttfylleri, ringa narkotikabrott eget bruk och ringa narkotikabrott innehav efter att ha blivit stoppad i Vimmerby i lördags.

Annons:

Det var vid 17-tiden i lördags som en polispatrull stoppade en bil på Lundgatan i Vimmerby. Bakom ratten satt en man i 40-årsåldern från Vimmerby kommun, som initialt blev misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk för att polisen tyckte att han verkade narkotikapåverkad.

Under samtalet misstänker polisen att mannen har narkotika i bilen, gör en husrannsakan och påträffar en liten mängd narkotika i form av något pulver.

Föraren är hörd och förnekar samtliga misstankar.

– Föraren svarar att han inte minns någonting, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt