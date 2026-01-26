En Hultsfredsbo påträffades med en summa kontanter när han kontrollerades i Vimmerby i helgen. Foto: MostPhotos

En man i 20-årsåldern från Hultsfreds kommun misstänks för näringspenningtvättsbrott och ringa narkotikabrott eget bruk efter en kontroll i Vimmerby på lördagsförmiddagen.

En polispatrull träffade vid 10.50-tiden i lördags på en man som de började samtala med på Falkängsgatan i Vimmerby.

Patrullen tyckte under samtalet att han verkade påverkad av narkotika. Han blev därmed misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och skulle tas med till polisstationen för provtagning. Innan han satte sig i bilen gjorde polisen en visitation och påträffade en summa kontanter på honom.

– Patrullen tycker att det är lite märkligt i och med att personen inte har någon inkomst. Det gör att han misstänks för näringspenningtvättsbrott. Han borde inte ha de pengarna på sig om man tittar på hans ekonomi. Vi misstänker att pengarna kommer från brottslig verksamhet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Misstänkt för de två brotten är en man i 20-årsåldern hemmahörande i Hultsfreds kommun.