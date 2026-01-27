27 januari 2026
Tom kartong avslöjade stöld i Vimmerbybutik

KRIM 27 januari 2026 11.20

Polisen har fått in en anmälan om ringa stöld på Intersport i Vimmerby.

Personal på Intersport har hittat en tom kartong tillhörande ett knäskydd till ett värde av 349 kronor i butiken. Den ringa stölden har skett någon gång mellan klockan 10.00 och 18.00 i fredags. Det finns i nuläget ingen misstänkt för ringa stölden.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

