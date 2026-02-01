LÄNET: Man döms för flera sexualbrott mot barn – slipper fängelse

En man från länet döms för flera sexualbrott mot en 13-årig flicka och för att ha innehaft barnpornografiskt material. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter.

Brotten som mannen, som är i 25-årsåldern och hemmahörande i södra delen av länet, döms för är barnpornografibrott, sexuellt ofredande mot barn samt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Bland annat ska mannen ha skickat könsbilder till en 13-årig flicka samt även förmått henne att ta nakenbilder och skicka till honom. Han ska också ha innehaft en barnpornografisk bild. Samtliga brott begicks i november 2023.

I förhör har mannen erkänt det sexuella ofredandet men förnekat barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Kände varandra sedan tidigare

Mannen och den 13-åriga flickan ska ha känt varandra sedan tidigare, då mannen har varit tillsammans med en kompis till en av flickans närstående. Det var också den närstående som anmälde mannen när det kom till hennes kännedom att han hade skickat bilder till 13-åringen.

I förhör har mannen sagt att han inte minns händelserna närmare eftersom det har gått så lång tid, men att det kan stämma att han har skickat könsbilder till henne och att hon kan ha skickat bröstbilder till honom. I vilket fall trodde han att hon var äldre än 13 år, har han uppgett, åtminstone14 eller 15.

Kalmar tingsrätt fällde mannen på samtliga punkter. Eftersom mannen ”lever under ordnade förhållanden” bestämde tingsrätten påföljden till villkorlig dom i förening med 50 dagsböter om 350 kronor, totalt 17 500 kronor. Han ska också betala skadestånd till flickan med 15 000 kronor och en avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor.