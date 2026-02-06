Vad han vet har han inte tagit droger – Vimmerbybo döms i alla fall

En man från Vimmerby döms för att ha brukat narkotika. Själv har han sagt att han var väldigt full efter en kväll på krogen, men vad han vet så har han inte rökt cannabis.

I förhör har den tilltalade mannen, som är i 25-årsåldern och bosatt i Vimmerby, berättat att han den aktuella kvällen var på krogen.

När han hade gått ut för att röka blev han kontrollerad av polis. Han var väldigt full och minns nästan inget från kvällen, men vad han vet har han inte rökt cannabis, har han sagt.

Han vet inte varför han har testat positivt, utan är chockad. Mannen menar att det är möjligt att någon lurat i honom cannabis under kvällen, men han minns inte det. Han har heller ingen särskild person som han misstänker kan ha drogat honom.

”Inte rimlig och trovärdig”

Kalmar tingsrätt konstaterar att det genom analysbesked är bevisat att mannen haft narkotika i kroppen. Vidare skriver man i domen att han inte har haft någon ”rimlig och trovärdig” förklaring till hur han ofrivilligt har fått i sig narkotikan.

”Hans uppgifter minskar inte styrkan av bevisningen”, står att läsa i domen där det slås fast att brottet ska bedömas som det ringa narkotikabrott som åklagaren har gjort.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 250 kronor, totalt 7 500 kronor.

Mannen ska också betala lagstadgade 1 000 kronor till brottsofferfonden samt ersätta staten för provtagning och analys med 2 600 kronor.