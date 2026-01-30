30 januari 2026
Drogpåverkad bilförare stoppades utanför Vimmerby – nu döms han

KRIM 30 januari 2026 17.00

En narkotikapåverkad bilförare stoppades på riksvägen. Nu har den tilltalade Vimmerbybon fått sin dom.

Det var den 22 oktober i fjol som polisen stoppade en personbil på riksväg 40 utanför Vimmerby. Bakom ratten satt en man i 25-årsåldern bosatt i kommunen som polisen tyckte uppträdde påverkat. Analyssvar av prover visade senare att mannen vid tillfället hade spår av cannabis i blodet.

Mannen har stått åtalad för drograttfylleri samt ringa narkotikabrott, eget bruk, och han fälls på båda punkterna, vilka han även har erkänt.

Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 290 kronor, totalt 14 500 kronor. Han ska också betala en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Micael Rundberg

