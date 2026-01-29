Kvinna döms efter flera grova hot mot socialsekreterare

En socialsekreterare i Vimmerby utsattes för ett allvarligt formulerat hot. Foto: Simon Henriksson

En socialsekreterare skulle brinna i helvetet, få skallen spräckt och ryggraden sönderpiskad. Bakom orden stod en kvinna i 45-årsåldern som nu döms för hot mot tjänsteman.

Efter ett möte med socialsekreteraren sökte den nu dömda kvinnan, bosatt i Vimmerby, upp kommunens medarbetare på Facebook och skrev ett mycket argsint meddelande. Händelsen inträffade den 1 oktober 2024 och bland annat stod det alltså att socialsekreteraren förtjänade att brinna i helvetet.

Kvinnan hade i samma veva haft ett möte med socialsekreteraren, men hotet var egentligen mer riktat till socialförvaltningen i stort än den berörda medarbetaren.

”XXX har således haft uppsåt att hota en socialsekreterare med anledning av socialsekreterares beslut men därvid misstagit sig avseende myndighetens organisation; tingsrätten bedömer att brottet bör bedömas som hot mot tjänsteman”, skriver tingsrätten i domen.

Nu döms kvinnan till böter på 8000 kronor. Hon slipper fängelse eftersom hon tidigare är ostraffad.