29 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

90-ÅRING UTREDS FÖR BROTT IDAG

En man i 90-årsåldern utreds för trafikbrott. Genrebild. Foto: MostPhotos

90-ÅRING UTREDS FÖR BROTT IDAG

KRIM 29 januari 2026 22.36

Vid 14-tiden idag fick en polispatrull i Hultsfreds kommun upp intresset för en bilist. Det visade sig handla om en 90-årig man som nu misstänks för brott. 

Annons:

Stoppet gjordes på länsväg 679 i närheten av Virserum. Bakom ratten satt en man i 90-årsåldern som saknade körkort. Mannen utreds nu för olovlig körning. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt