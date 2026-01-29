90-ÅRING UTREDS FÖR BROTT IDAG

Annons:
En man i 90-årsåldern utreds för trafikbrott. Genrebild.
Foto: MostPhotos
Vid 14-tiden idag fick en polispatrull i Hultsfreds kommun upp intresset för en bilist. Det visade sig handla om en 90-årig man som nu misstänks för brott.
Stoppet gjordes på länsväg 679 i närheten av Virserum. Bakom ratten satt en man i 90-årsåldern som saknade körkort. Mannen utreds nu för olovlig körning.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
