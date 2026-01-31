GRANNLÄNET: Man inte längre misstänkt för mord efter dödsfallet

Under natten till fredagen hittades en kvinna i 75-årsåldern död i en bostad i Hjulsbro utanför Linköping. En man i 80-årsåldern anhölls misstänkt för mord. Åklagaren meddelade på lördagen att mannen inte längre är anhållen och att det inte finns något som talar för att han ska ha begått något brott.

Fredag 09.00:

Det var vid klockan 00.55 natten till fredagen som larmet kom om att en kvinna hade fått hjärtstopp i en bostad i Linköpings kommun. På plats fanns en avliden kvinna i 75-årsåldern samt en man i 80-årsåldern.

”På grund av oklara omständigheter kring dödsfallet rubriceras händelsen som mord, och mannen grips”, skriver polisen på sin hemsida.

– Det är en naturlig rubricering när vi anträffar två personer i en bostad, varav den ena är död, och vi inte direkt kan utesluta att något brott har begåtts, säger Martina Gradian, presstalesperson polisregion Öst till Expressen.

Mannen har under natten anhållits av åklagare, och polisens tekniker kommer under fredagen att genomföra en teknisk undersökning av bostaden.

Uppdatering lördag 11.40:

I ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten skriver de att mannen inte längre är anhållen.

– De faktiska omständigheterna som låg till grund för misstankarna mot den anhållna personen försvagades successivt under fredagen, säger vice chefsåklagare Malin Axelsson som leder förundersökningen. Hon fortsätter:

– Efter att utredningsåtgärder har genomförts har det visat sig att det inte längre finns några konkreta omständigheter som talar för att den tidigare misstänkta personen har begått något brott.

Nu inväntar åklagaren slutlig rapport från den rättsmedicinska undersökningen.