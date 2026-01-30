Kvinna död - äldre man anhållen för mord i grannlänet

Under natten hittades en kvinna i 75-årsåldern död i en bostad i Hjulsbro utanför Linköping. En man i 80-årsåldern har anhållits misstänkt för mord.

Det var vid klockan 00.55 natten till fredagen som larmet kom om att en kvinna hade fått hjärtstopp i en bostad i Linköpings kommun. På plats fanns en avliden kvinna i 75-årsåldern samt en man i 80-årsåldern.

”På grund av oklara omständigheter kring dödsfallet rubriceras händelsen som mord, och mannen grips”, skriver polisen på sin hemsida.

– Det är en naturlig rubricering när vi anträffar två personer i en bostad, varav den ena är död, och vi inte direkt kan utesluta att något brott har begåtts, säger Martina Gradian, presstalesperson polisregion Öst till Expressen.

Mannen har under natten anhållits av åklagare, och polisens tekniker kommer under fredagen att genomföra en teknisk undersökning av bostaden.