Bombskyddet hämtade "explosiva varor" i garage i Vimmerby

Nationella bombskyddet var nyligen på plats i ett garage i Vimmerby där de hämtade och tog hand om "explosiva varor" som visade sig vara svartkrut.

Släktingar rensade i mitten av december upp efter ett dödsbo i centrala Vimmerby och hittade explosiva varor, vilket gjorde att både lokalpolisen och nationella bombskyddet kopplades in i ärendet.

– Polisen åkte ut till platsen i centrala Vimmerby, gjorde en kontroll, ringde nationella bombskyddet och förklarade vad man hade hittat. Efter videosamtal gjorde bombskyddet bedömningen att materialet kunde vara kvar i garaget som det påträffades i centrala Vimmerby och att man skulle komma och hämta det efter nyår, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Nationella bombskyddet har varit på plats i Vimmerby och Hampus Haag har fått information om att materialet har förstörts.

– Bombskyddet var på plats, hämtade materialet och brände upp det. Det ska ha varit svartkrut. Man skriver alltid på brott för att kunna göra de här åtgärderna även att personen i praktiken inte kan dömas för brott. Anmälan gällande ”innehav av brandfarliga och explosiva varor” är nedlagd eftersom personen som i så fall skulle vara misstänkt är avliden, säger Hampus Haag.