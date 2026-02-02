Hänglås bröts upp till föreningsförråd i idrottshall

Polisen har fått in två anmälningar från Friskis & Svettis i Vimmerby som har utsatts för en stöld och ett stöldförsök.

Friskis & Svettis uppger att de har en del utrustning i ett förråd i Astrids Lindgrens skolas idrottshall. Under måndagskvällen den 19 januari upptäckte de att hänglåset till två av deras förvaringar var uppbrutna.

– Man hade ett pass i gympasalen söndagen den 18 januari och då var båda låsen fortfarande i bra skick. Det har skett någon gång mellan 18 och 19 januari, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Två nya lås kom på plats tisdagen den 20 januari och en dryg vecka senare, torsdagen den 29 januari, gjordes upptäckten någon även försökt bryta på de två nya låsen. Det finns i nuläget ingen misstänkt och det ska inte vara något gods som ska vara tillgripet.

– Det ligger två anmälningar, en för stöld där man har hittats bryta upp hänglåsen och en för försök till stöld där man har brutit på hänglåsen. Anledningen är att man har lyckats bryta upp hänglåsen första gången och andra gången ser man skador i och med att man har försökt bryta på hänglåsen, säger Hampus Haag.