06 februari 2026
Hade inte körkort – döms för att ha kört ändå

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 06 februari 2026 16.00

Det var vid Systembolaget i Vimmerby som tonåringen körde bil utan att ha rätt till det. Nu döms både han och en närstående.

En ung man i övre tonåren, som är bosatt i Hultsfred, körde personbil utan att ha rätt till det i december 2025. Det var vid Systembolaget i Vimmerby som stoppet skedde. 

Bredvid tonåringen satt en man i 30-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby, som visste att tonåringen inte hade rätt att framföra personbilen. 

Nu döms de båda för brott. Den yngre döms för olovlig körning och mannen i 30-årsåldern döms för tillåtande av olovlig körning. 

Båda har erkänt gärningarna och målet har avgjorts utan huvudförhandling. Den yngre får dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor och den äldre får böter på 7 200 kronor. Båda ska också betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

