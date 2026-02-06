Hade inte körkort – döms för att ha kört ändå

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
En ung man i övre tonåren, som är bosatt i Hultsfred, körde personbil utan att ha rätt till det i december 2025. Det var vid Systembolaget i Vimmerby som stoppet skedde.
Bredvid tonåringen satt en man i 30-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby, som visste att tonåringen inte hade rätt att framföra personbilen.
Nu döms de båda för brott. Den yngre döms för olovlig körning och mannen i 30-årsåldern döms för tillåtande av olovlig körning.
Båda har erkänt gärningarna och målet har avgjorts utan huvudförhandling. Den yngre får dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor och den äldre får böter på 7 200 kronor. Båda ska också betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.