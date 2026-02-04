04 februari 2026
Vimmerbybor kontrollerades i helgen – fick följa med till stationen

KRIM 04 februari 2026 21.00

Två Vimmerbybor, en man i 20-årsåldern och en pojke i övre tonåren, misstänks för ringa narkotikabrott efter att ha blivit kontrollerade av polisen i helgen.

En polispatrull träffade på en man i 20-årsåldern från Vimmerby kommun på Badhusgatan i Vimmerby vid 20-tiden i fredags. Han uppvisade tecken på narkotikapåverkan och medtogs för provtagning.

Ett drygt dygn senare, vid 23.30-tiden i lördags, träffade en polispatrull på en pojke i övre tonåren på Drottninggatan i Vimmerby. Polisen anser att han visade tecken på narkotikapåverkan och tog med honom för provtagning.

De två Vimmerbyborna misstänks för ringa narkotikabrott eget bruk.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

