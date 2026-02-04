Skador upptäckta på två bilar i Vimmerby

Den första händelsen inträffade någon gång mellan klockan 12.00 och 12.45 onsdagen den 28 januari. Bilägaren, en man i 80-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun, har upptäckt repor på sin bil efter att den har stått parkerad utanför Ica Kvantum i Vimmerby. Det ska vara dubbla, breda repor vänster bak på målsägandes bil och ingen person har gett sig till känna. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.

Den andra parkeringsskadan inträffade på parkeringen vid Arena Ceos konstgräsplan i Vimmerby någon gång mellan klockan 09.40-10.00 den 31 januari. Bilägaren, en man i 65-årsåldern från Vimmerby kommun, upptäcker när han kommer tillbaka till bilen att plåten är intryckt vid höger bakhjul. Ingen har gett sig till känna och det finns ingen misstänkt.