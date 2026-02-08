Klättrade upp på balkongen och ringde till den boende – åtalas

En man åtalas för att ha utsatt en kvinna för grovt hemfridsbrott. Han ska bland annat ha klättrat upp på hennes balkong och ringt till henne ”ett stort antal gånger”.

Det var den 30 september 2025 som den misstänkte mannen, som är från Västerviks kommun, ska ha begått brottet mot en kvinna bosatt i Vimmerby kommun.

Enligt åklagaren ska mannen, som är i 25-årsåldern, ha klättrat upp på kvinnans balkong och utsatt henne för störande kontakter genom att ringa ett stort antal samtal till henne. ”Gärningen kunde förväntas kränka (kvinnans namn) frid på ett kännbart sätt", skriver kammaråklagare Nina Erlandsson i sin stämningsansökan,

"Han orsakade vid samma tillfälle brytskador på balkongdörren och tog sönder dörrhandtaget”, skriver hon. Erlandsson anser vidare att brottet bör bedömas som grovt eftersom ”gärningen har innefattat ofredande och skada på egendom.”

En man, som ska ha sett det inträffade, är kallad till rättegången som vittne. I förhör har den tilltalade förnekat brott.