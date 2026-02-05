90-årig bilförare hade inte haft giltigt körkort på 35 år – åtalas

En man i 90-årsåldern åtalas för att ha varit ute och kört bil utan giltigt körkort. Vid kontroll visade det sig att giltigheten gick ut för snart sju år sedan, och svenskt körkort har han inte haft på 35 år.

Det var i fredags i förra veckan som mannen stoppades av en polispatrull på Storgatan i Virserum. Nu åtalas han för olovlig körning.

Mannen bor på ett äldreboende i kommunen och i förhör har han berättat att han var på väg för att hälsa på sin käresta när han stoppades av polisen.

Vid kontrollen visade det sig att mannen inte hade haft något giltigt körkort på sju år, och svenskt körkort har han inte haft sedan i början av 1990-talet. Nu åtalas han för olovlig körning.

Händelsen har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och i förhör har mannen, som är bosatt i Hultsfreds kommun, vidgått händelseförloppet.