KALMARBO BEGÄRS HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT

En man i 25-årsåldern begärs häktad för en våldtäkt i sin bostad i Kalmar under helgen. Linda Caneus vill inte säga någonting om ärendet i det här skedet.

Mannen är bosatt på en mindre ort i Kalmar kommun och våldtäkten ska han ha begått i sin bostad i lördags. Under morgonen samma dag blev han anhållen i sin frånvaro och det beslutet verkställdes vid 13-tiden.

– Det är ett sekretessbelagt ärende och jag kan inte säga någonting om det, säger Linda Caneus till vår tidning.

Nu begärs han häktad för våldtäkt av åklagaren Linda Caneus. Skälen till häktning är flera, det handlar om risk för att han försvårar utredningen, risk för fortsatt kriminalitet samt att minimistraffet ligger på åtminstone 18 månader.

Dömdes för sexualbrott i november

Så sent som i november dömdes samma man för grovt barnpornografibrott. Han fick då tre månader i fängelse förenat med en skyddstillsyn samt krav på att genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram. Mannen avslöjades med 870 filer barnpornografiskt material i sin bostad i mars 2023.

Tingsrätten ansåg att gärningen egentligen förtjänade ett år i fängelse, men sänkte straffet med motiveringen att det straff han fick skulle minska risken för fortsatt brottslighet.

Det är oklart om det straffet verkställts.