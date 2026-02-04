Polisstudent från länet döms till fängelse för våldtäkter

En polisstudent från Kalmar län döms till flera års fängelse. Detta för våldtäkter mot sin sambo.

Mannen, som är i 25-årsåldern, är ursprungligen från Kalmar län men studerar numera till polis i Växjö. Han häktades vid Växjö tingsrätt förra hösten och var då misstänkt för att ha våldtagit en kvinna över 50 gånger.

Åklagaren hävdade då att övergreppen skulle ha pågått sedan förra hösten. Nu döms mannen för flera våldtäkter och grov fridskränkning.

Han bedöms ha tvingat till sig sex av den kvinna han bott tillsammans med och har även kränkt henne på andra sätt. Samtliga brott begicks under 2024 och 2025.

Åklagaren hade bland annat ljudfiler och foton från kvinnans mobiltelefon som bevis. Mannen döms till sex års fängelse och han ska även betala ett skadestånd på 620 000 kronor till kvinnan.

Polisstudenten har hela tiden nekat till brott.