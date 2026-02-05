HOTADE ATT DÖDA JÄGARE – MAN I VIMMERBY DÖMS

En jägare blev hotad till livet. Nu döms en man i Vimmerby kommun till böter. Foto: MostPhotos

En man från ett annat län var i ett område utanför Locknevi på vildsvinsjakt. Han blev då hotad till livet av en för honom okänd man. Nu döms mannen i 70-årsåldern till böter.

Det var i början av maj förra året som händelsen inträffade utanför Locknevi i Vimmerby kommun. Målsägande, en man i 50-årsåldern från ett närliggande län, har uppgett att han efter avslutad vildsvinsjakt gick längs ett dike när djuren i hagen intill började springa.

Mannen har uppgett att han inte gått över något område som skulle kunna reta upp mannen i 70-årsåldern, men har berättat att mannen kom fram till honom när han själv var på väg mot sin bil.

Enligt målsägande tog mannen i 70-årsåldern då ett grepp runt hans hals och sa att om mannen kom tillbaka skulle han dö. Enligt målsägande hade han aldrig träffat mannen tidigare och var inte förberedd på att något sådant här skulle kunna hända.

Kände av greppet runt halsen

Målsägande hade sitt gevär i famnen, men säger att han inte var hotfull med detta. Han plockade sedan upp sin mobil och började filma. Den äldre mannen ska då ha hotat med att ta dit andra personer för att "klämma helvetet".

Enligt målsägande uppträdde mannen mycket hotfullt och gjorde flera utfall. Mannen ska sedan ha satt sig i sin traktor och hållit aggregatet över målsägandes bil.

Därefter ska mannen sagt åt målsägande och uppgav då den adress där han bor. "Han insåg då att NN kollat upp var han bodde", står det i domen.

Efter händelsen körde målsägande till jaktstugan och ringde till en vän. Dagarna efter kände han av greppet runt halsen och händelsen har inneburit att han jagar betydligt mindre och undviker det aktuella området.

Menar att djuren blev stressade

Mannen i 70-årsåldern har berättat att han såg sina djur bli väldigt stressade. De sprang "så in i helvete" har han uppgett och även sagt att han såg mannen i 50-årsåldern med starkt ljus från pannan. Han tog då sin traktor och åkte fram till mannen, eftersom hans djur var hysteriska.

Att mannen i 50-årsåldern nekade till att ha varit i hagen och skrämt djuren gjorde den äldre mannen upprörd. Båda var riktigt förbannade och den yngre av de två ska då ha tagit sina bössor och riktat mot honom, menar mannen i 70-årsåldern.

Han hade aldrig träffat den här mannen tidigare och tror att målsägande tycker det är roligt att jävlas med honom. När det gäller greppet om halsen tror den äldre mannen att han kan ha nuddat halsen när tryckte bort bössorna. Det ska ömsesidigt ha varit otrevliga ord som utbyttes. Varför han höjde lastaren över bilen minns han inte, men att det nog var för att det var roligt. Det blev dock inte roligt, men att det är värre att rikta vapen mot någon än att höja lastaren över bilen tycker han.

På frågan om varför han själv inte anmält händelsen var svaret att han aldrig anmäler brott.

Döms till böter

Enligt den äldre mannen tror han att det hela var upplagt av jaktlaget och han har också sagt att han skiter i vad han döms till. Detta eftersom ingen har rätt att skrämma hans djur.

Tingsrätten konstaterar att målsägandes uppgifter stämmer väl överens med vad som framgår av filmklippet från händelsen och rätten har inte funnit något skäl att ifrågasätta hans uppgifter.

Därför anser rätten att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen i 70-årsåldern gjort sig skyldig till olaga hot. Påföljden nu blir villkorlig dom förenat med dagsböter på 7 500 kronor.

Målsägande ska också få 10 000 kronor i skadestånd.