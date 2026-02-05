LÄNET: Ska ha filmat naket barn – man åtalas

Mannen ska i smyg ha filmat ett barn när det var naket i ett badrum vid flera tillfällen. Foto: MostPhotos

En man i 60-årsåldern, från en kommun i södra delen av länet, åtalas för flera fall av kränkande fotografering och barnpornografibrott.

När det gäller barnpornografibrottet ska mannen haft 465 bilder där åtta av dem bedömts som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och en barnpornografisk film. Han ska även ha skildrat två barnpornografiska bilder och en barnpornografisk film.

Det här ska ha hänt mellan augusti 2020 och juni 2025 i Kalmar län.

Mannen åtalas även för fyra fall av kränkande fotografering. I mitten av februari 2022 ska mannen i hemlighet ha filmat ett barn när barnet befann sig naket i ett badrum. Samma person ska han ha filmat igen i såväl augusti som september och december samma år. Även då när målsägande var naken i badrummet.

Åklagarens bevisning består bland annat av vittnesuppgifter, resultat från tekniska undersökningar och experter på övergreppsmaterial.