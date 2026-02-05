Hotad man från Vimmerby döms för att ha tvättat pengar från brott

En Vimmerbybo i 35-årsåldern döms för att ha tvättat pengar härrörande från brott. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

En man bosatt i Vimmerby döms för penningtvättsbrott. Enligt domen har han tagit emot 12 000 kronor som härrör från brott och sedan fört dessa vidare. Själv har han sagt att han har hotats av okända män och agerat i nöd.

I oktober 2024 lurades en man i 50-årsåldern bosatt i Mellansverige att swisha 12 000 kronor som handpenning för ett bilköp som sedan aldrig blev av. Enligt överenskommelse med den påstådda säljaren fördes pengarna för bilen över till den nu dömde Vimmerbybons konto.

I förhör har målsägaren berättat att han lyckades komma i kontakt med Vimmerbybon efter swish-överföringen och att denne då ska ha uppgett att han hade blivit id-kapad. Målsägaren kontaktade då banken som sa att detta inte stämde.

Hotade av okända män

Vimmerbybon, som är i 35-årsåldern, har vidgått stora delar händelseförloppet, men menar att han har agerat i nöd.

Enligt honom ska han och hans sambo kommit i kontakt med två okända män som sa att de kunde erbjuda paret ett sätt att tjäna snabba pengar. Eftersom de vid tillfället hade väldigt dålig ekonomi accepterade de detta.

På okänt sätt ska paret sedan ha blivit id-kapat av de båda männen, och deras barns bankkonton blev tömda på 60 000 kronor. När Vimmerbybon sa att han skulle polisanmäla männen ska de ha börjat hota honom, sambon och deras barn, har Vimmerbybon uppgett.

Därefter ska männen ha berättat för Vimmerbybon att det skulle komma in pengar på hans konto och att dessa skulle föras vidare till andra angivna konton. Vimmerbybon uppmanades därefter att säga att han hade blivit id-kapad, men till slut fick han och hans sambo nog och polisanmälde händelserna, har han angett.

Annons:

Villkorlig dom och skadestånd

Tingsrätten finner det utrett att 12 000 kronor har förts över från målsägarens konto till den tilltalade Vimmerbybons konto, och att dessa därefter har förts vidare.

Rätten menar dock samtidigt att den tilltalades uppgifter om hur han och hans sambo blev inblandade i penningtvättshärvan inte kan lämnas utan avseende när man ska bedöma om han ska gå fri från ansvar på grund av nöd.

Eftersom parets syfte från början var att tjäna snabba pengar och att man fortsatte med handlingarna trots hot från två okända män utan att kontakta polisen, menar tingsrätten att mannen borde ha insett att pengarna härrörde från brott och att han därmed har gjort sig skyldig till det penningtvättsbrott han åtalas för.

Dock gör omständigheterna i fallet att rätten landar i en ren villkorlig dom som påföljd. Mannen från Vimmerby döms också att betala 12 000 kronor i skadestånd till målsäganden samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.