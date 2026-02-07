Kvinna i grannkommunen åtalas för penningstvättsbrott

En kvinna i Sundsvall utsattes under 2024 för bedrägeri och vilseleddes att vid sju tillfällen föra över stora belopp till en kvinna i Oskarshamn. Den senare åtalas nu för penningtvättsbrott.

Enligt åtalet ska kvinnan i Oskarshamn, som är i 60-årsåldern, ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar av totalt 45 000 kronor. Hon ska därefter ha omsatt pengarna genom bland annat köp av kryptovaluta.

I sin stämningsansökan skriver åklagaren bland annat att ”åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheten för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde”.

Målsägaren riktar också ett enskilt anspråk mot den tilltalade kvinnan där hon yrkar skadestånd med 45 000 kronor plus ränta.

Under förundersökningen har kvinnan från Oskarshamn förnekat brott.