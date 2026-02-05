Man i 30-årsåldern stoppad i Vimmerby ikväll

Polisen stoppade en bilist i Vimmerby under torsdagskvällen. Genrebild. Foto: Lotta Madestam

Under torsdagskvällen stoppade polisen en man i 30-årsåldern på Södra Industrigatan i Vimmerby.

Mannen utreds nu för rattfylleri av normalgraden efter att ha blåst positivt i rutinkontrollen. Promillehalten är okänd. Mannen stoppades vid 19.53.