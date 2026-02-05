Man i 30-årsåldern stoppad i Vimmerby ikväll

Annons:
Polisen stoppade en bilist i Vimmerby under torsdagskvällen. Genrebild.
Foto: Lotta Madestam
Under torsdagskvällen stoppade polisen en man i 30-årsåldern på Södra Industrigatan i Vimmerby.
Mannen utreds nu för rattfylleri av normalgraden efter att ha blåst positivt i rutinkontrollen. Promillehalten är okänd. Mannen stoppades vid 19.53.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
