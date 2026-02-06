Polisen stoppade två misstänkta drograttfyllerister i Vimmerby under torsdagen. Det skedde på olika platser och vid olika tillfällen.

Två män i 30-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk efter två fordonskontroller i Vimmerby på torsdagen.

Det första stoppet gjordes vid rastplats Åkebo på riksväg 40 vid 09-tiden på torsdagsförmiddagen. Föraren, en man i 30-årsåldern från Vimmerby kommun, visade tecken på narkotikapåverkan och fick följa med för provtagning

Det andra stoppet gjordes på Södra Industrigatan i Vimmerby vid 20-tiden på torsdagskvällen. Föraren, en man i 30-årsåldern från Vimmerby kommun, uppvisade tecken på narkotikapåverkan och medtogs för provtagning.