Polisen stoppade två misstänkta drograttfyllerister i Vimmerby

Två män i 30-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk efter två fordonskontroller i Vimmerby på torsdagen.
Det första stoppet gjordes vid rastplats Åkebo på riksväg 40 vid 09-tiden på torsdagsförmiddagen. Föraren, en man i 30-årsåldern från Vimmerby kommun, visade tecken på narkotikapåverkan och fick följa med för provtagning
Det andra stoppet gjordes på Södra Industrigatan i Vimmerby vid 20-tiden på torsdagskvällen. Föraren, en man i 30-årsåldern från Vimmerby kommun, uppvisade tecken på narkotikapåverkan och medtogs för provtagning.