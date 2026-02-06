Personalen hittade tomma förpackningar på hylla

Polisen har fått in en anmälan om ringa stöld på Ica Kvantum i Vimmerby.

Personalen har hittat brutna och tomma förpackningar på en hylla. Det ska vara gods i form av sminkprodukter till ett värde av 186 kronor. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet som har skett någon gång mellan 2 och 4 februari.