06 februari 2026
Personalen hittade tomma förpackningar på hylla

Foto: Ossian Mathiasson

KRIM 06 februari 2026 18.00

Polisen har fått in en anmälan om ringa stöld på Ica Kvantum i Vimmerby.

Personalen har hittat brutna och tomma förpackningar på en hylla. Det ska vara gods i form av sminkprodukter till ett värde av 186 kronor. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet som har skett någon gång mellan 2 och 4 februari.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

