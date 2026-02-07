Kvinnans version motbevisad – döms efter körningen

En kvinna körde i över 100 på 80-väg och hade knark i blodet. Genrebild. Foto: MostPhotos

En kvinna i 30-årsåldern från Hultsfreds kommun döms för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter en snabb färd på länsväg 700 i närheten av Bredshult i Vimmerby kommun.

Kvinnan är i 30-årsåldern och har förnekat brott. Hon menar att hennes kompis körde bilen och att han sprang in i skogen när de stannade för polisen. Själv hävdar hon att hon fick panik och därför klev ut genom förarsidan med nycklarna i handen.

En av poliserna på plats har vittnat om en färd i hög hastighet och att ingen annan än kvinnan kom ut genom förarsidan. Kvinnans version är helt omöjlig, enligt polisens vittnesmål.

”XXX:s uppgifter framstår därför som en uppenbar efterhandskonstruktion som tingsrätten lämnar utan avseende”, skriver tingsrätten i domen.

Kvinnan hade brukat kristall dagen innan och döms nu till böter på 11 500 kronor.