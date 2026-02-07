Kvinnans version motbevisad – döms efter körningen

En kvinna körde i över 100 på 80-väg och hade knark i blodet. Genrebild.
Foto: MostPhotos
Kvinnan är i 30-årsåldern och har förnekat brott. Hon menar att hennes kompis körde bilen och att han sprang in i skogen när de stannade för polisen. Själv hävdar hon att hon fick panik och därför klev ut genom förarsidan med nycklarna i handen.
En av poliserna på plats har vittnat om en färd i hög hastighet och att ingen annan än kvinnan kom ut genom förarsidan. Kvinnans version är helt omöjlig, enligt polisens vittnesmål.
”XXX:s uppgifter framstår därför som en uppenbar efterhandskonstruktion som tingsrätten lämnar utan avseende”, skriver tingsrätten i domen.
Kvinnan hade brukat kristall dagen innan och döms nu till böter på 11 500 kronor.