09 februari 2026
FICK FÖRAS TILL SJUKHUS EFTER SLAG OCH SPARKAR

Foto: Bildbyrån

KRIM 09 februari 2026 09.57

En man i 20-årsåldern sitter anhållen sedan i går kväll. Han är misstänkt för grov misshandel mot en kille i övre tonåren. 

Själva misshandeln ska dock ha skett någon gång mellan fredag och lördag. 

– Polisen fick veta det här senare och kunde agera då, säger Ulf Gollungberg vid polisen. 

Under söndagskvällen greps en man i 20-årsåldern. Han anhölls senare misstänkt för grov misshandel. 

– Det ska ha varit ett bråk i Överum och misstänkt ska ha slagit och sparkat målsägande, berättar Gollungberg.

De två unga männen ska ha släktband. Den yngre fick uppsöka sjukvård efter händelsen.

– Han hade skador som han behövde få omplåstrade. 

Var det fler personer som befann sig i bostaden?

– Det finns väl ytterligare personer som ska höras i ärendet, för att få klart vad som har hänt. Den här mannen hämtades in under gårdagen och sitter kvar där fortfarande, så får vi sedan se vad åklagaren bestämmer sig för.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

