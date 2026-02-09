FICK FÖRAS TILL SJUKHUS EFTER SLAG OCH SPARKAR

En man i 20-årsåldern sitter anhållen sedan i går kväll. Han är misstänkt för grov misshandel mot en kille i övre tonåren.

Själva misshandeln ska dock ha skett någon gång mellan fredag och lördag.

– Polisen fick veta det här senare och kunde agera då, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Under söndagskvällen greps en man i 20-årsåldern. Han anhölls senare misstänkt för grov misshandel.

– Det ska ha varit ett bråk i Överum och misstänkt ska ha slagit och sparkat målsägande, berättar Gollungberg.

De två unga männen ska ha släktband. Den yngre fick uppsöka sjukvård efter händelsen.

– Han hade skador som han behövde få omplåstrade.

Var det fler personer som befann sig i bostaden?

– Det finns väl ytterligare personer som ska höras i ärendet, för att få klart vad som har hänt. Den här mannen hämtades in under gårdagen och sitter kvar där fortfarande, så får vi sedan se vad åklagaren bestämmer sig för.