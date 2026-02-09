09 februari 2026
Föreningen drabbad av nytt kioskinbrott – kan finnas vittne

Så här såg det ut senaste gången Vimmerby IBK:s kiosk utsattes. Foto: Vimmerby IBK

KRIM 09 februari 2026 10.54

Nyligen drabbades Vimmerby IBK av ett inbrott i deras kiosk i Idrottshallen. Nu har det hänt igen.

Någon gång mellan den 6 och 8 februari ska det ha varit påhälsning i kiosken.

– Det är uppbrutet till kiosken och det saknas godis, läsk, chips och choklad. Det enda som det finns ett värde på är godispåsarna och där handlar det om 2 000 kronor, säger Hampus Haag vid polisen. 

Eventuellt ska det finnas ett vittne till händelsen.

– Man ska ha sett fyra grabbar som kommit ut med läsk och godis från området, så någon kan ha sett detta. Vi ska se om vi kan få tag i personen som kan ha sett detta, säger Haag.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

