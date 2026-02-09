HULTSFREDSBO MISSTÄNKS FÖR DUBBLA BEDRÄGERIER

I det första fallet rör det sig om en målsägande från Gävle kommun. Denne har blivit kontaktad av sin halvbror på ett socialt medium och berättat att det är något fel på hans swish.

Gävlebon blir då ombedd att swisha 3 000 kronor till ett telefonnummer och det gör den här personen.

– Man blir senare kontaktad av flickvännen till halvbrodern, som berättar att dennes sociala medier blivit hackat. Det är inte halvbrodern som begärt pengarna, säger Hampus Haag vid polisen.

I det andra ärendet rör det sig om en från Habo som skulle hyra en stuga på Öland. Han kom överens med Hultsfredsbon om att betala ett förskott på 7 000 kronor. Därefter skulle man få en bekräftelse på bokningen.

– Men den här bekräftelsen kom aldrig och kontakten upphörde. Då förstod man att man blivit lurad, säger Hampus Haag vid polisen.

Ännu inte hörd

Hultsfredsbon är nu misstänkt i båda de här fallen.

– Det är inte just vi som utreder det här, men jag tycker nog att det ser ganska bra ut för att kunna lösa det, säger Hampus Haag.

Några fler uppgifter om personen från Hultsfred vill man inte uppge nu.

– Han är ännu inte hörd, så jag vill inte säga något mer.