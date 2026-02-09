TVÅ MÄN ÅTALAS FÖR BRUTALT DJURPLÅGERI PÅ ÖLANDSGÅRDEN

Kalla Fakta och Djurrättsalliansen avslöjade ett brutalt djurplågeri på en gård på Öland i december. Nu åtalas två män för händelsen. Genrebild. Foto: MostPhotos

I december avslöjade TV4:s Kalla Fakta grova oegentligheter på en Arlagård på Öland. Nu åtalas två män för grovt djurplågeri.

Bilderna som Kalla Fakta visade kom från dolda kameror som Djurrättsalliansen lyckats sätta upp i ladugården skakade många. Filmerna visade hur medarbetare misshandlade kossorna mycket grovt.

En av medarbetarna på filmerna greps den 11 december och sitter fortsatt häktad. Det handlar om en man i 40-årsåldern. Under utredningen fattade polisen misstankar mot den man i 35-årsåldern som driver gården. Båda två åtalas nu för grovt djurplågeri.

Drog bundet nötdjur med fordon

Mannen i 40-årsåldern åtalas för att ha utsatt ett ”större antal” nötdjur för bland annat följande:

Sparkar på kropp och huvud

Slag med hand och gödselskrapa

Fällt ned en bom på ett nötdjurs rygg

Bundit fast ett djur och försökt flytta djuret genom att dra i repet, men också genom att fästa repet i ett fordon

Hoppat på ett nötdjur

Fört in skaftet på en gödselskrapa i ett nötdjurs mun. Detta övergrepp filmade även mannen

Stått på ett nötdjur och pressat det nedåt

Tänt en cigarett och placerat cigaretten i en kossas mun

Åklagaren anser att djurplågeriet bör betraktas som grovt eftersom vanvården innehållit tortyrliknande inslag och varit systematisk. Mannen vidgår förloppet, men förnekar brott. Åklagaren vill utvisa mannen i tio års tid.

Arla stängde av gården

Den andra mannen, som driver verksamheten, åtalas också för grovt djurplågeri. Han sitter inte häktad. Han ska ha sparkat djuren, slagit dem, avlivat ett djur på ett felaktigt sätt och haft djuren i en ”kraftigt nedsmutsad” miljö. Djuren har drabbats av gödselpansar.

Utöver det har han bundit fast en kalv (vilket är otillåtet), haft en ”påtaglig” överbeläggning i ladugården, låtit nötdjur gå skadade samt vara i underhull.

Även här anser åklagaren att vanvården av djuren varit systematisk och särskilt hänsynslös. Bevisningen består av vittnesförhör med en veterinär, filmklipp, fotografier, mobiltömning och yttranden.

Länsstyrelsen har i flera förelägganden kritiserat skötseln av djuren, men verksamheten har fått fortsätta. Arla stängde av lantbrukaren efter granskningen.