Tredje inbrottet i föreningens kiosk – misstänkta identifierade

Vimmerby IBK:s kiosk i idrottshallen har återigen drabbats av inbrott. Första gången var i december, andra gången nu i helgen och tredje gången i måndags.

Nu i helgen, någon gång mellan 6 och 8 februari, gjorde någon eller några personer inbrott i kiosken och tillgrep godis, läsk, chips och choklad.

”Man ska ha sett fyra grabbar som kommit ut med läsk och godis från området, så någon kan ha sett detta. Vi ska se om vi kan få tag i personen som kan ha sett detta”, sa Hampus Haag till vår tidning i går.

Nu har polisen fått in en ny anmälan, den tredje sedan december, om stöld från VIBK:s kiosk. Vid 14.50-tiden på måndagen har fem elever på Vimarskolan gemensamt och i samförstånd slitit bort en lucka till innebandyklubbens kiosk, tagit sig in i kiosken och tillgripit läsk och godis till ett värde av cirka 1 000 kronor.

– Två vuxna personer som var sysselsatta på skolan har sett detta, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.

Enligt polisen är de misstänkta personerna pojkar födda mellan 2009 och 2011.

– Det är inte säkert att de gjorde inbrottet i söndags, men det kan ha smittat av sig, säger Håkan Karlsson.

Det är tredje gången som kiosken drabbas av en inbrottsstöld.

– Vi har lite uppgifter sedan i söndags och får se var vi hamnar. Det vore bra om vi får hejd på det där.