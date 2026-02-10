Man anmäler misshandel utanför restaurang – blev slagen i ansiktet

Polisen har fått in en anmälan om misshandel. En man i 20-årsåldern polisanmäler en jämnårig man för misshandel.

Det var någon gång mellan klockan 02 och 03 under natten mellan torsdag och fredag som misshandeln ägde rum utanför en restaurang i Vimmerby. Målsägande, en man i 20-årsåldern från Vimmerby, befann sig utanför restaurangen och hamnade i konflikt med en annan man som började slå målsägande i ansiktet och bakhuvudet. Målsägande åsamkades blåmärken och svullna läppar, enligt polisen.

En man i 20-årsåldern från Vimmerby är uppsatt som misstänkt för misshandel. Det finns några vittnen angivna i anmälan, enligt polisen.