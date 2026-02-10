TONÅRSPOJKE DÖMS EFTER OLYCKAN MED A-TRAKTOR

En tonårspojke döms för två brott men frias från ett tredje efter olyckan nere på Ceos. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Den uppmärksammade olyckan med en A-traktor nere vid Ceosvallen i oktober leder nu till att en tonårspojke döms. Han frias dock från smitning.

Enligt åklagaren hade tonårspojken, som är i 15-årsåldern, kört på två fotgängare, varav en av dem blev skadad. Åklagaren angav att pojken backat ut i hög fart, gjort en skarp vändning, inte hållit tillräckligt avstånd och därmed kört på två fotgängare.

”Han orsakade trafikolyckan och skadorna på målsägandena genom att ta en medveten risk eller på annat sätt allvarligt brista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka”, skriver åklagaren i stämningsansökan.

Åklagaren åtalade pojken för tre olika brott. Det rör sig om vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats.

"Vad fan tror du?"

På tisdagen föll domen. Tonårspojken har helt förnekat brott. Den aktuella kvällen i oktober 2025 befann sig ett stort antal ungdomar på parkeringsplatsen i Vimmerby med sina A-traktorer.

När tonårspojken skulle backa ut från parkeringen ska han ha råkat köra på de två tonårstjejerna som stod för sig själva. Den ena tjejen träffades av backspegeln och fick ett stort blåmärke på ena höften. Den andra tjejens fot blev överkörd och hon fick sys med 19 stygn.

Tre olika personer har uppgett att pojken backade i en osedvanligt hög hastighet samtidigt som han gjorde en skarp vändning. Deras uppfattning är att pojken försökte "backsladda" med sin A-traktor.

Tjejerna har berättat att de trodde att pojken skämtade, eftersom han backade rakt emot dem. Pojken har själv sagt att han tittat i backspegeln innan han började backa och att tjejerna måste befunnit sig i döda vinkeln. Efter olyckan ska han ha frågat tjejerna om det gick bra och fått till svar "vad fan tror du?". Han tyckte att situationen kändes obehaglig och valde därför att åka därifrån.

Ursäktas inte

Tingsrätten konstaterar att tonåringen av misstag kört på tjejerna när han skulle lämna parkeringsplatsen. Rätten anser att pojken, sett till att det var dålig sikt och mörkt på platsen, inte ursäktas av att han inte sett tjejerna.

Pojken borde ha varit mer uppmärksam och varsam när han backade med A-traktorn.

"Genom målsägandenas och vittnets utsagor, i kombination med omständigheterna kring olyckan som sådan, är det utrett att NN gjort en skarp vändning i en hastighet som varit för hög med hänsyn till förhållandena på platsen", skriver rätten.

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att tonårspojken kört på de två tonårstjejerna eftersom han i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som "betingats av omständigheterna", skriver rätten. Han döms därför för vårdslöshet i trafik.

Frias från smitningen

Han döms även för vållande till kroppsskada, då han orsakat skador på en av tonårstjejerna som inte varit ringa. Dock anser inte rätten att han kan anses ha undandragit sig från att ha att lämnat namn eller kontaktuppgifter. Detta med anledning av att de inblandade var bekanta med varandra.

"Med anledning av antalet människor som fanns på platsen, att målsägandena själva började avlägsna sig från olycksplatsen innan NN och målsägandenas begränsade skadebild har tingsrätten svårt att se vilka andra åtgärder från NN:s sida olyckan skäligen borde ha föranlett", skriver rätten.

Tingsrätten menar inte heller att det är några upplysningar som tonårspojken undandragit sig från att lämna. Pojkens mer passiva agerande i samband med olyckan är inte straffbart och han frias därför från smitning från trafikolycksplats.

När det gäller påföljd anser rätten att det kan stanna vid dagsböter utifrån brottslighetens straffvärde och pojkens ungdom. Han döms därför till dagsböter på 1 500 kronor. Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.