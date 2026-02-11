SLOG TILL I VIMMERBY – DÄCKLIGA DÖMS TILL FÄNGELSE

En natt i augusti slog däckligan till mot Engströms Bil i Vimmerby. Nu döms de för en rad grova stölder och samtliga får fängelse. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Tre män döms av Uddevala tingsrätt för systematiska stölder av bildäck från bilhandlare i stora delar av sydvästra Sverige. Bland annat slog däckligan till i Vimmerby. Det totala skadeståndet uppgår till närmare sex miljoner kronor.

En av de nu dömda männen hade precis kommit ut från ett fängelsestraff. Då påbörjades en serie stölder av bildäck från bilhandlare i stora delar av sydvästra Sverige.

Det var mellan maj och augusti förra året som de tre männen genomförde systematiska stölder av bildäck med fälgar på en mängd olika orter. Stölderna skedde på nattetid genom att männen klippte upp inhägnader, hissade upp parkerade bilar med domkrafter och monterade av hjulen. De använde hyrda släp för att transportera bort de stulna däck.

Åklagaren menade att det handlade om stölder som var systematiska och yrkesmässiga och innehöll särskild planering och användning specialverktyg.

Sammanlagt 22 stöldtillfällen genomfördes på olika orter och det totala värdet på det stulna godset uppgick till flera miljoner kronor.

Dumpade godset utanför Göteborg

Vimmerby var en av platserna männen slog till mot. En natt i början av augusti bröt de sig in på Engströms Bil i Vimmerby och genomförde en omfattande stöld. 28 däck med fälg till ett värde på drygt 315 000 kronor stals från sju bilar den aktuella natten.

"En inhägnad har klipps upp, flera rutor på bilar har krossats, två släp har använts för att transportera stöldgods", står det i domen från Uddevalla tingsrätt.

Enligt mastuppkopplingar har de båda männen befunnit sig vid brottsplatsen här natten. En av männens telefoner har också kopplats upp mot en mast i Hultsfred i samband med att en släp hyrts där.

Anställda upptäckte stölden relativt snabbt och kunde ringa polisen. De sistnämnda kunde säkra spår, bland annat i form av en cigarettfimp på marken nära det uppklippta stängslet.

Vittnen vaknade av att flera billarm ljöd vid 02.30-tiden den aktuella natten. Efter stölden lämnades ett av de hyrda släpen kvar på Åbro Bryggeris kundparkering. Männen körde sedan vidare mot ett hyrt förråd i Landvetter utanför Göteborg för att dumpa av stöldgodset.

Båda männen, som genomförde stölden i Vimmerby, hade sedan mastuppkopplingar vid ett containerlager i Landvetter senare samma natt.

Har nekat

Däckligan häktades under tidig höst och tidigare i år kom ett omfattande åtal mot dem. Det rörde sig om ett stort antal grova stölder, flera försök till grov stöld samt olovliga körningar. De tre männen har dock inte deltagit samtidigt vid samtliga stölder. I Vimmerby var det till exempel bara två av dem som var med.

Männen har förnekat brott vad gäller de grova stölderna. De har vägrat svara på frågor från både åklagare och sina egna försvarare. En av männen uppgav att han kunde ha lånat ut sin mobiltelefon, men lämnade ingen ytterligare förklaring till detta.

Alla döms till fängelse

Uddevalla tingsrätt fäller alla tre männen för de omfattande stölderna. En man i 30-årsåldern döms för 19 grova stölder, två stölder av normalgraden och ett försök till grov stöld. Han döms också för två fall av grov olovlig körning. Han döms till fem års fängelse.

En man i 20-årsåldern döms för 15 grova stölder och två stölder av normalgraden till fyra års fängelse. Den tredje mannen, också han i 20-årsåldern, döms för fyra grova stölder till ett års fängelse.

Männen ska solidariskt betala skadestånd på sammanlagt närmare sex miljoner kronor till drabbade bilhandlare och försäkringsbolag. Engströms Bil i Vimmerby får skadestånd på 67 350 kronor och deras försäkringsbolag närmare en halv miljon kronor.