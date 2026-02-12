Ingen misstanke efter olyckan: "Hade tur"

Vid 18.30-tiden i går inträffade en olycka på riksväg 23 mellan Vimmerby och Storebro.

En bil skulle göra en omkörning av en lastbil i det svåra väglaget och det slutade med att bilen hamnade på taket. En person färdades i bilen, men behövde inte följa med till sjukhus.

– Personbilen försökte köra om lastbilen och tappade då kontrollen över bilen och körde av vägen. Personbilen landade på taket i diket och hade tur som inte blev skadad, säger Hampus Haag vid polisen.

Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan. Föraren av personbilen var en man i 55-årsåldern från Västerviks kommun.

* En annan olycka skedde på Prästgårdsgatan i Vimmerby under onsdagen. Där var det två personbilar som kolliderade.

– Det blev inga skador, man bytte uppgifter med varandra och det blir en försäkringssak, säger Hampus Haag.

Båda involverade var män i 55-årsåldern från Vimmerby kommun.