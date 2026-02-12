Man häktad för mordbranden i Virserum

Sent i lördags kväll började det brinna i en villa i Virserum. Nu har en man i 35-årsåldern blivit häktad.

Enligt räddningstjänsten lyckades ägarna själva släcka branden med en pulversläckare. Ingen person kom till skada i samband med händelsen.

– Brandlarmet har startat och de har gått in och tömt en brandsläckare och fått ner branden. Det är ett rum som är drabbat i villan. En saneringsfirma kommer komma hit och städa där det är mycket pulver som ligger. De kan bo kvar i en annan del av huset, sa Andreas Enberg till vår tidning i lördagskväll.

Polisen fattade misstankar om att branden var anlagd och vid lunchtid på måndagen anhölls en man i 35-årsåldern. Han begärdes häktad under tisdagen och under onsdagen skedde förhandlingen i tingsrätten.

– Jag kan bara säga det som framgår av häktningsframställan. Jag begär honom häktad dels på grund av kollusionsfara och dels på grund av recidivfara. Annars vill jag inte säga någonting, var beskedet från åklagare Emma Olsson.

Blev häktad

Det handlar alltså om att åklagaren såg risk för att mannen försöker undanröja bevis eller försvåra sakens utredning på fri fot samt att det finns risk att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet och eftersom det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader.

Mannen har nekat till brott, men godtagit häktningsyrkandet. Förhandlingen hölls inom stängda dörrar och efter att den var färdig stod det klart att mannen häktades.

Han häktas med restriktioner och det handlar bland annat om att han inte får placeras med andra, inte får ta emot besök och inte stå i förbindelse med andra. Den 25 februari ska åklagaren väcka åtal.

Mannen är hemmahörande i norra Sverige och har oklar koppling hit.