Tonåring bar kniv påverkad – döms till ungdomsvård

En tonåring från Hultsfreds kommun var påverkad och bar kniv i Vimmerby. Nu döms han till ungdomsvård.

Det var den 23 oktober förra året som tonåringen blev stoppad av polis på Sevedegatan i Vimmerby. Han var då påverkad av narkotika och bar en fickkniv med korskruv i sin väska.

Tonåringen har sagt att han inte kände sig berusad av narkotikan han tagit kvällen innan, men däremot ska han ha känt sig bakfull.

Polisen har berättat att tonårskillen var undvikande när de stoppade honom och att de fattade misstankar eftersom han hade röda ögon.

Hade kniven i väskan

Att ha en sådan kniv kan vara befogat, enligt rätten, men i det här fallet bar tonåringen kniven samtidigt som han varit narkotikapåverkad. Enligt tonåringen hade han glömt att kniven låg där.

Åklagaren ville att killen skulle dömas för grovt brott mot knivlagen, men det håller inte rätten med om.

"Trots att han varit narkotikapåverkad finns det inget som talar för att kniven skulle riskera att komma till brottslig användning", skriver man i domen.

Döms till ungdomsvård

Tonåringen har också erkänt de två narkotikabrotten. Han och några kompisar drack kristall dagen före knivhändelsen. Hur han fått i sig pegabalin och alprazolam vet han dock inte.

Han är sedan tidigare dömd för bland annat försök till rån. Påföljden nu bestäms till ungdomsvård, vilket även är den bedömning socialtjänsten gjort som den mest lämpliga påföljden för honom.