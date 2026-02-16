16 februari 2026
Foto: Bildbyrån

Polisen mötte man på natten – han blev misstänkt för brott

KRIM 16 februari 2026 11.46

Vid 02-tiden på natten den 14 februari mötte polispatrullen en man i 20-årsåldern på Lilla Mässhallsgatan i Vimmerby.

– Han uppvisade tecken på att vara drogpåverkad och medtogs för vidare provtagning, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen, som är från Vimmerby, misstänks nu för ringa narkotikabrott eget bruk. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

