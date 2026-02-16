Polisen mötte man på natten – han blev misstänkt för brott

Vid 02-tiden på natten den 14 februari mötte polispatrullen en man i 20-årsåldern på Lilla Mässhallsgatan i Vimmerby.

– Han uppvisade tecken på att vara drogpåverkad och medtogs för vidare provtagning, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen, som är från Vimmerby, misstänks nu för ringa narkotikabrott eget bruk.