Skador på bilar i Vimmerby – "Vänster framlykta är spräckt"

En kvinna i 70-årsåldern hade parkerat utanför Ica Kvantum runt 16.30-tiden. När man hade varit och handlat och kom tillbaka till bilen upptäckte man skador.
Vänster framskärm ska vara skadad och vänster framlykta är spräckt.
– Ingen har gett sig till känna, säger Hampus Haag vid polisen.
Vid ungefär samma tid hade en kvinna i 50-årsåldern parkerat på Magasinsgatan. Det framgår dock inte i anmälan om det också var på parkeringen vid Ica.
– När man återvände efter en halvtimme var det skrapmärken på stöfångaren höger bak, säger Haag.
Det finns ingen misstänkt, men två fall av smitning från parkeringsskada är upprättade.