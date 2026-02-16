Skador på bilar i Vimmerby – "Vänster framlykta är spräckt"

Fredagen den 13:e blev otursdagar för två kvinnor i Vimmerby. Båda upptäckte skador på sina bilar.

En kvinna i 70-årsåldern hade parkerat utanför Ica Kvantum runt 16.30-tiden. När man hade varit och handlat och kom tillbaka till bilen upptäckte man skador.

Vänster framskärm ska vara skadad och vänster framlykta är spräckt.

– Ingen har gett sig till känna, säger Hampus Haag vid polisen.

Vid ungefär samma tid hade en kvinna i 50-årsåldern parkerat på Magasinsgatan. Det framgår dock inte i anmälan om det också var på parkeringen vid Ica.

– När man återvände efter en halvtimme var det skrapmärken på stöfångaren höger bak, säger Haag.

Det finns ingen misstänkt, men två fall av smitning från parkeringsskada är upprättade.