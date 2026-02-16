16 februari 2026
Skador på bilar i Vimmerby –

Foto: Arkivbild

Skador på bilar i Vimmerby – "Vänster framlykta är spräckt"

KRIM 16 februari 2026 13.00

Fredagen den 13:e blev otursdagar för två kvinnor i Vimmerby. Båda upptäckte skador på sina bilar.

En kvinna i 70-årsåldern hade parkerat utanför Ica Kvantum runt 16.30-tiden. När man hade varit och handlat och kom tillbaka till bilen upptäckte man skador. 

Vänster framskärm ska vara skadad och vänster framlykta är spräckt. 

– Ingen har gett sig till känna, säger Hampus Haag vid polisen.

Vid ungefär samma tid hade en kvinna i 50-årsåldern parkerat på Magasinsgatan. Det framgår dock inte i anmälan om det också var på parkeringen vid Ica. 

– När man återvände efter en halvtimme var det skrapmärken på stöfångaren höger bak, säger Haag.

Det finns ingen misstänkt, men två fall av smitning från parkeringsskada är upprättade.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

