Flera bedrägerier anmälda till polisen – beställda varor har inte levererats

* En kvinna i 35-årsåldern har betalat drygt 2 000 kronor för en vara som hon beställde från en hemsida med fokus på bilreservdelar den 3 februari. Hon genomförde ett direktköp genom att ange bankkortsuppgifter, men hon har inte fått någon vara och gör nu en polisanmälan om bedrägeri.

* En kvinna i 25-årsåldern från Vimmerby kommun anmäler ringa bedrägeri som inträffade den 4 februari. Det handlar om en vara som inte har blivit levererad. Hon köpte en bok för 150 kronor via Facebook Marketplace och gjorde en Swishbetalning. Boken har inte blivit levererad och målsägande får inte tag i säljaren. Målsägande är en kvinna i 25-årsåldern från Vimmerby och misstänkt en kvinna i 20-årsåldern från Stockholm.

* Polisen har även fått in en anmälan om försök till bedrägeri som inträffade i Vimmerby på måndagen. Målsägande, en kvinna i 75-årsåldern från Vimmerby kommun, fick ett sms där det stod att någon hade gjort en beställning i hennes namn. Hon ringde upp numret som stod angivet i smset och då svarade man att man skulle koppla henne till säkerhetsavdelningen på Swedbank.

Hon uppfattade att hon blev kopplad till en annan person och blev därefter vilseledd att lämna ut sina kortuppgifter. När hon sedan pratar med sin bank så sa de att de hade spärrat hennes kort.

– Där hade hon tur då hon inte har blivit av med några pengar, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.