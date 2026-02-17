LÄNET: KVINNA BJÖDS IN TILL EFTERFEST – BLEV VÅLDTAGEN

En kvinna lurades med till en efterfest av en man från Nybro och blev våldtagen. Genrebild. Foto: MostPhotos

En kvinna bjöds in till en efterfest hos en man i Nybro. Så fort kvinnan klivit över tröskeln gick mannen till attack genom att ta ett stryptag och därefter våldta kvinnan.

Händelsen inträffade efter en festkväll i Nybro den 22 januari. Mannen och kvinnan kände inte varandra sedan tidigare. Kvinnan följde med till mannens bostad där det skulle vara en efterfest enligt mannen.

Så fort kvinnan gått in i bostaden tog mannen ett strypgrepp på henne och utsatte henne sedan för en våldtäkt.

Kan inte förklara spermafynd

Mannen, som är cirka 25 år gammal, har förnekat anklagelserna. Han hävdar att de inte ”haft sex” med varandra, men kan inte förklara spermafynden som granskats av NFC. Tingsrätten anser att kvinnans berättelse är detaljrik och trovärdig. Den får också stöd av två vänner till kvinnan som hon tog kontakt med direkt efter händelsen.

Mannen är välkänd av rättsväsendet och dömdes bland annat för grov kvinnofridskränkning 2022. Då fick han två år och sex månader i fängelse. 2024 blev det nytt fängelsestraff för två fall av misshandel och två olaga hot.

Nu blir straffet tre år och sex månader i fängelse samt ett skadestånd till kvinnan på nära 300 000 kronor.