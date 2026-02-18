E22-sabotören omhäktad – misstänks för en rad nya brott

Den man som sedan den 10 december sitter häktad misstänkt för flera sabotagebrott längs E22 söder om Västervik misstänks nu för ytterligare en rad brott. Under tisdagen omhäktades dessutom mannen av Kalmar tingsrätt.

I flera artiklar har vi skrivit om fiberkablar längs E22 som under hösten har klippts av. För drygt två månader sedan greps och häktades en man misstänkt för att ligga bakom dessa samt ett sabotagebrott i Eskilstuna i augusti.

Den misstänkte mannen är en framgångsrik och även prisad företagare i 50-årsåldern bosatt i Mälardalen.

För en månad sedan häktades mannen för ytterligare ett antal sabotagebrott begångna i Katrineholms kommun mellan april och november förra året – även här handlar det om avklippta fiberkablar och förstörda elskåp.

Kritiska inlägg på sociala medier

Under tisdagen omhäktades mannen vid Kalmar tingsrätt. Då framkom det också att han nu misstänks för ytterligare sju fall av sabotage. Dessa ska ha begåtts i Eskilstuna i höstas och stämmer tidsmässigt väl med ett internetsabotage där flera tusen kunder drabbades av avbrott.

Enligt SVT ska den misstänkte mannen dessutom ha skrivit flera inlägg på sociala medier där han är mycket kritisk mot ett namngivet fiberbolag. SVT uppger att han i dessa bland annat kallar bolaget för ”skitbolag” och ”otroligt oseriöst”.

Totalt misstänks mannen för 17 fall av sabotage.