Trodde han skulle få skatteåterbäring – Vimmerbybo lurad på pengar

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Mejlet kom under måndagen.
– Det såg ut att komma från en tjänsteman på Skatteverket och målsägande skulle få skatteåterbäring. Man behövde vidimera sina kortuppgifter och man fyllde i sina uppgifter, säger Håkan Karlsson vid polisen.
Lite senare fick mannen se på sin internetbank att det fanns ett reserverat belopp på 4 435 kronor.
– Han hann inte hindra detta, men nu är kortet spärrat.
Anmälningar om bedrägeri och föregivande av allmän ställning är upprättade. Det finns ingen misstänkt.