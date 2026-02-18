18 februari 2026
Trodde han skulle få skatteåterbäring – Vimmerbybo lurad på pengar

KRIM 18 februari 2026 12.00

En Vimmerbybo i 75-årsåldern fick ett mejl där det stod att han skulle få skatteåterbäring. Allt var fejk och det slutade inte lyckligt.

Mejlet kom under måndagen. 

– Det såg ut att komma från en tjänsteman på Skatteverket och målsägande skulle få skatteåterbäring. Man behövde vidimera sina kortuppgifter och man fyllde i sina uppgifter, säger Håkan Karlsson vid polisen. 

Lite senare fick mannen se på sin internetbank att det fanns ett reserverat belopp på 4 435 kronor. 

– Han hann inte hindra detta, men nu är kortet spärrat. 

Anmälningar om bedrägeri och föregivande av allmän ställning är upprättade. Det finns ingen misstänkt.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

