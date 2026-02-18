Trodde han skulle få skatteåterbäring – Vimmerbybo lurad på pengar

En Vimmerbybo i 75-årsåldern fick ett mejl där det stod att han skulle få skatteåterbäring. Allt var fejk och det slutade inte lyckligt.

Mejlet kom under måndagen.

– Det såg ut att komma från en tjänsteman på Skatteverket och målsägande skulle få skatteåterbäring. Man behövde vidimera sina kortuppgifter och man fyllde i sina uppgifter, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Lite senare fick mannen se på sin internetbank att det fanns ett reserverat belopp på 4 435 kronor.

– Han hann inte hindra detta, men nu är kortet spärrat.

Anmälningar om bedrägeri och föregivande av allmän ställning är upprättade. Det finns ingen misstänkt.