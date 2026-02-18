18 februari 2026
MAN SKA HA SLAGIT KVINNA I VIMMERBY

KRIM 18 februari 2026 10.34

En man i 45-årsåldern är misstänkt för misshandel mot en kvinna i ungefär samma ålder.

Brottstiden är satt från 1 december förra året till 17 januari i år. 

– Man har haft en tidigare relation. Kvinnan har varit hemma hos mannen och då har han på olika sätt burit hand på henne, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Bland annat ska kvinnan ha slagit ansiktet i marken och erhållit vissa skador.

– Det står inte exakt när det har hänt, men det kan ha hänt flera saker under perioden. Det är inte preciserat i anmälan, säger Håkan Karlsson.

En anmälan om misshandel är upprättad.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

