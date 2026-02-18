HULTSFREDSBO SITTER ANHÅLLEN – MISSTÄNKS FÖR FLERA BROTT

En man i 25-årsåldern, bosatt i Hultsfred, misstänks för flera brott. Grunden är ett olaga mot en kvinna han tidigare haft en relation med. Nu sitter han anhållen i Växjö.

Det ska ha varit i lördags, den 14:e februari, som mannen blev misstänkt för ett olaga hot. Mannen blev efterlyst och hämtades in av polis vid 09-tiden i Hultsfred.

I samband med det anträffades misstänkt narkotika i mannens bostad. Vad det var för narkotika framgår inte av anmälan. När han togs in till arresten i Västervik ska han ha gjort sig skyldig till skadegörelse.

Han ska då ha slagit sönder behållaren för vattnet och det orsakade en vattenskada. Han gick även loss på en matbricka. Grunden i det hela är dock ett olaga hot.

– Grunden är en före detta relation där den misstänkte ska ha gjort sig skyldig till olaga hot. Det är de här hotelserna som ligger till grund för efterlysningen och sedermera för frihetsberövandet, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Åklagarlett ärende

Ärendet är åklagarlett och leds av en åklagare i Växjö.

– Ärendet ligger hos dem och det är lite brott där också. Jag kan inte säga exakt vad, men det är i Växjötrakten.

Kvinnan, som är målsägande, ska inte vara bosatt här. Mannen som alltså misstänks för olaga hot, skadegörelse och ringa narkotikabrott innehav sitter kvar i Västervik.

– Han sitter anhållen och så får vi se vad det blir av det. Det ska hållas målsägandeförhör i det tidigare ärendet, det ska hållas förhör med försvarare också och så ska det ske en del utredningsåtgärder i ärendet.

Simon Henriksson

Micael Rundberg