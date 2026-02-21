Tror en bekant haft tillgång till hennes konton – Vimmerbykvinna frias från penningtvätt

En kvinna i 30-årsåldern, bosatt i Vimmerby, stod åtalad för tre fall av penningtvättsbrott. Själv har hon förnekat all inblandning och tror att en bekant haft tillgång till hennes konton. Det köper tingsrätten och kvinnan frias.

Det rör sig om tre kvinnor som blivit utsatta för bedrägeri. En av dem blev lurad att göra swishbetalningar på sammanlagt 7 750 kronor. Den andra kvinnan lurades att swisha över 6 350 kronor och den tredje lurades att swisha över 8 650 kronor.

Flera av dessa swishbetalningar har hamnat på Vimmerbykvinnans konton. Kvinnan från Vimmerby har därefter gjort överföringar till olika konton i hennes namn och även gjort swishbetalningar till andra personer.

Åklagaren har gjort gällande att åtgärderna syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Kvinnan åtalades för totalt tre fall av penningtvättsbrott. Hon har konsekvent förnekat gärningarna.

Tror hennes konton kapats

Modus har i samtliga tre fall varit likartat. De tre kvinnorna har kontaktats av personer de trott sig känna och blivit ombedda att swisha pengar. Från kvinnan i Vimmerbys konton har pengar, i åtminstone två fall, förts över till andra personer.

Vimmerbykvinnan har förklarat att hennes konton måste ha blivit kapade. Hon har berättat att hon själv öppnat kontona och det gjorde hon för att få hjälp av en bekant med sparpengar och eventuella aktieköp.

Hon tror själv att denna bekant, eller någon annan person, måste haft tillgång till hennes konton genom ett bank-id på en annan enhet än hennes mobil. Hur det har gått till har hon inte förstått eller kunnat förklara.

Satt anhållen

Kvinnan satt dock anhållen när vissa av dessa transaktioner skedde och hennes telefon, som innehöll hennes bank-id, har varit förvarad på arresten utom räckhåll från henne.

"Enligt bank-id:s positioneringar har inloggningen i detta fall dessutom skett från en adress i Vimmerby", skriver rätten, som då menar att kvinnan inte kan ha gjort överföringarna.

Den enda slutsatsen som tingsrätten kan dra är att någon annan person måste haft tillgång till ett annat bank-id och på så sätt kunnat identifiera sig som Vimmerbykvinnan och tagit sig in på hennes konton.

Med detta som fond anser tingsrätten att det inte går att avfärda kvinnans uppgifter om att hon inte haft någon vetskap eller inblandning i det som har skett. Att hon har begått de åtalade gärningarna är inte ställt utom rimligt tvivel och hon frias därför från samtliga tre misstankar om penningtvättsbrott.